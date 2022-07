confira-a-lista-de-grupos-que-podem-ser-vacinados-contra-a-covid-19

Categoria: Covid

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 1 de outubro de 2021

RG, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS, receita ou laudo médico que comprove comorbidade e laudo médico autorizando aplicação de vacinas da CoronaVac ou Pfizer. Gestantes necessitam comprovar estado gestacional (carteira de acompanhamento e/ou pré-natal) e puérperas apresentar declaração do nascimento da criança.

RG, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e laudo médico autorizando aplicação de vacinas da CoronaVac ou Pfizer. Gestantes necessitam comprovar estado gestacional (carteira de acompanhamento e/ou pré-natal) e puérperas apresentar declaração do nascimento da criança.

RG, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS, laudo médico comprovando a deficiência e comprovante de recebimento do benefício BPC

RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência, carteira do conselho de classe e comprovante de vínculo empregatício no município de Carapicuíba

RG, CPF, comprovante de residência, cartão do sus, dois últimos holerites e/ou carteira de trabalho com descrição de cargo (moradores ou atuantes em Carapicuíba)

RG, CPF, cartão do sus e contrato de estágio, ou declaração do serviço do local que exerce a função ou declaração da faculdade especificando o local onde o aluno esteja realizando o estágio. Comprovante de Endereço do paciente residente em Carapicuíba, ou vínculo de estágio no Município.