Prefeitura de Carapicuíba inicia aplicação da dose de reforço em idosos com mais de 60 anos

Categoria: Covid

Data de Publicação: 1 de outubro de 2021

Neste sábado (2), a Prefeitura de Carapicuíba iniciará a vacinação de idosos com 60 anos ou mais que receberam a 2ª dose há pelo menos 6 meses. O Estádio do Niterói tem fila preferencial para aplicação da dose de reforço (sistema drive-thru). O atendimento continua sendo realizado de segunda a sexta das 9h às 18h e aos sábados das 9h às 16h.

Os idosos também poderão se imunizar em 3 UBSs, de segunda a sexta das 8h às 16h. São elas: UBS Florispina de Carvalho, USF COHAB V e UBS Dom ErcÍlio Turco.

Vale ressaltar que Carapicuíba continua vacinando pessoas com 12 anos ou mais, que ainda não receberam a primeira dose, basta comparecer no Parque do Planalto, Ginásio Ayrton Senna (sistema a pé) ou drive-thru no Estádio do Niterói. Os locais realizam a aplicação da 1ª e 2ª dose de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, aos sábados das 9 às 16 horas.

Os idosos que estão acamados, apresentando dificuldades ao locomover-se, serão vacinados em casa. Para esse serviço, caso o idoso não seja cadastrado nos programas de saúde da Prefeitura, o familiar deve realizar cadastro na UBS mais próxima de sua residência.