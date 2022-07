Prefeitura de Carapicuíba inaugura escola no Parque Santa Tereza

Data de Publicação: 6 de outubro de 2021

No sábado (2), a Prefeitura de Carapicuíba inaugurou mais uma nova escola no município. A EMEI Raquel Maria da Conceição conta com 140 novas vagas e atenderá moradores do Parque Santa Tereza e região.

Destinado à educação infantil de crianças de dois a cinco anos, a escola conta com solário, sala multiuso, sanitário infantil, playground, fraldário, sala de professores, reunião, cozinha e copa.

Nos últimos anos, a Prefeitura criou mais de 3.000 novas vagas de creches e pré-escola, ampliando o atendimento à população. Desde 2018 a entrega de material escolar e uniforme para crianças da rede municipal acontece na primeira semana de aula, garantindo um retorno às aulas de qualidade.