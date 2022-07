Campeonato Municipal de Vôlei Veja os resultados da rodada do masculino e feminino

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 6 de outubro de 2021

Neste fim de semana foi realizada mais uma rodada do Campeonato Municipal de Vôlei Masculino e Feminino, no Ginásio Tancredão, agora totalmente revitalizado.

Em ambas as categorias são 8 equipes divididas em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as semifinalistas.

As equipes femininas são:

Chave A – Bela Vista, Ypiranga, Baloiras e Bola Branca

Chave B – Vôlei Mania, Damas de Ferro, Marília e Panteras

As Damas de Ferro venceram as Panteras por 3 a 0, com parciais de 25/7, 25/8 e 25/6. Já a Bela Vista derrotou as meninas do Ypiranga por 3 a 2, com parciais de 20/25, 25/18, 26/28, 25/22 e 15/11. E as atletas da Baloeiras ganharam por 3 a 2 do Caracas. As parciais foram: 17/25, 31/29, 25/22, 22/25 e 11/15.

A próxima rodada do vôlei feminino acontece no dia 24 de outubro, a partir das 9 horas, com a partida entre Bela Vista x Boleiras, Ypiranga x Caracas, Vôlei Mania x Damas de Ferro e Marília x Panteras.

As equipes masculinas são:

Chave A – Corvos, Direitos Mack, Relíquias e Bola Branca.

Chave B – Jandira/Banespa, Marília, Rider´s e MSC Voleibol.

Nesta rodada teve apenas uma partida, na qual o Bola Branca venceu o Mackenzie Direito por 3 a 0 com as parciais de 25/8, 25/20 e 25/16.

A próxima rodada do vôlei masculino acontece no dia 17 de outubro, a partir das 9 horas, no Ginásio Tancredão. Os jogos são entre Jandira/ Banespa x Marília, Rider’s x MSC Voleibol, Corvos x Relíquias e Bola Branca x Dieiro Mack.