Prefeitura realiza Conferência Municipal de Saúde

Data de Publicação: 15 de outubro de 2021

O Conselho de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde realizarão no dia 5 de novembro a IX ConferênMunicipacia l de Saúde. Entre os dias 18 e 26 de Outubro, serão realizadas nas unidades de saúde do município as pré-conferências. Confira o cronograma com as datas, horários e locais: