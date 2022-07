Prefeitura de Carapicuíba realiza mutirão de ações voltadas à mulher

Data de Publicação: 15 de outubro de 2021

Nos dias 16 e 23 de outubro, das 8 às 17 horas, a Prefeitura de Carapicuíba realizará na Policlínica um mutirão de serviços de saúde destinado às mulheres. A ação é voltada para mulheres com 18 anos ou mais e contempla o mês do Outubro Rosa, com intuito de ofertar consultas e exames médicos para contribuir com o cuidado preventivo da saúde feminina.

Será oferecido nos dois dias transporte gratuito, com saída de hora em hora do Terminal do Centro, para aquelas mulheres que desejarem passar por alguma consulta. Na Policlínica elas poderão optar por consultas com ginecologista, dermatologista, clínico geral, exame de Papanicolau, colposcopia e também atividades como zumba e alongamento.

Mutirão de exame de Papanicolau

Neste sábado (16), a Prefeitura também oferecerá nas unidades básicas de saúde do município um mutirão de coleta de exame de Papacinolau, indicado para mulheres de 25 a 64 anos, com senhas limitadas.