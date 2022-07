Prefeitura de Carapicuíba realiza Dia V de multivacinação

Data de Publicação: 15 de outubro de 2021

Neste sábado (16), das 8 às 17 horas, a Prefeitura realizará nas unidades de saúde do município o Dia V de Vacinação. A ação tem como objetivo promover a atualização da carteira de vacinação dos munícipes. Para se vacinar, é preciso comparecer na unidade mais próxima da residência com RG, cartão do SUS, carteira de vacinação e comprovante de endereço.

No dia, serão aplicadas vacinas de Pentavalente, Poliomielite, Meningo C, Meningo ACWY, Pneumo 10, DTP (Tétano, Difteria e Pertussis), DT ( Difteria e Tétano), HPV, Hepatite B, SCR (sarampo, caxumba, rubéola), Varicela e Febre Amarela.