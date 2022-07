Campeonato Municipal de Vôlei: Confira os resultados da rodada no masculino feminino

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 18 de outubro de 2021

No último fim de semana a Prefeitura de Carapicuíba realizou mais uma rodada no Campeonato Municipal de Vôlei no Ginásio Tancredão. No feminino teve uma partida e foi a vitória de 3 a 2 do Vôlei Mania sobre o Marília (25X14, 25X15, 15X25, 19X25 e 17X15).

Já no masculino teve mais jogos. O Relíquias venceu o Corvos por 3 a 0 (25X19, 25X20 e 25X21), a equipe do MSC também saiu vitoriosa no duelo contra o Riders por 3 a 0 (25X17, 25X14 e 25X22) e no último confronto da rodada o Jandira/Banespa derrotou o Marília por 3 a 2 (18X25, 23X25, 17X25, 25X15 e 15X12).

A próxima rodada do vôlei na categoria feminino acontece domingo, dia 24, a partir das 9 horas com partidas entre Bela Vista e Baloiras, Ypiranga e Caracas, Vôlei Mania e Damas de Ferro, Marília e Panteras.