Prefeitura de Carapicuíba realiza vacinação itinerante com Pfizer

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 18 de outubro de 2021

Na segunda-feira (18), a Secretaria da Saúde dará início à vacinação itinerante, que tem como objetivo facilitar o acesso da população na aplicação da 2ª dose da Pfizer e 3ª dose para idosos com 60 anos ou mais e imunossuprimidos.

Para se imunizar, é necessário comparecer ao local com RG e o comprovante de vacinação. Confira o cronograma com os dias, locais e horários: