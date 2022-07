Prefeitura de Carapicuíba antecipa vacinação da Pfizer

Categoria: Covid

Data de Publicação: 19 de outubro de 2021

A partir desta terça-feira (19), a Prefeitura de Carapicuíba iniciou a antecipação da aplicação da segunda dose da Pfizer para pessoas maiores de 18 anos. Agora, o intervalo entre as duas aplicações é de 21 dias.

Para se vacinar, basta comparecer em um dos três polos da cidade com documento com foto e comprovante de vacinação. A vacinação acontece de segunda a sexta, das 9h às 18h e aos sábados das 9h às 16h.

Em Carapicuíba, a antecipação do imunizante AstraZeneca também passa a valer a partir de hoje. O intervalo entre as duas doses segue a recomendação do Ministério da Saúde e Governo do Estado, de 56 dias.

Vale a pena ressaltar que quem ainda não tomou a primeira dose, também pode comparecer aos locais de vacinação.

Parque do Planalto (vacinação de pessoas a pé)

Endereço: Estrada Miguel Ferreira (sem número)

Ginásio Ayrton Senna (vacinação de pessoas a pé)

Endereço: Av. Antônio Faustino, 98 – Cohab V

Estádio do Niterói (vacinação no sistema drive-thru – dentro do carro)

Endereço: Av. Pilar do Sul – Cohab II