Prefeitura de Carapicuíba reabre inscrições para aulas das escolinhas de esportes

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 19 de outubro de 2021

Investir no potencial esportivo das crianças e jovens, essa é a determinação da Prefeitura de Carapicuíba com as escolinhas de esportes. Por isso, estão abertas as inscrições, com vagas limitadas, para a matrícula de novos alunos, a partir de 3 anos.

As matrículas deverão ser agendadas em ligação para os telefones 4187-1101 ou 4183-7013. A documentação exigida é: RG e CPF do aluno e responsável, caso seja menor de 18 anos. Além do comprovante de residência (domicílio em Carapicuíba, em nome do aluno ou de um dos responsáveis), atestado médico atualizado e declaração escolar atual.

Alunos que já tiverem exame médico dentro da validade de um ano podem apresentar o documento no ato da rematrícula/ matrícula; os demais passarão por avaliação médica, em data e horário a ser informado no processo.

As modalidades oferecidas são:

Futebol – 8 a 17 anos

Basquete – 9 a 17 anos

Handebol – 9 a 17 anos

Vôlei – 9 a 17 anos

Futsal – 9 a 17 anos

Iniciação esportiva – 6 a 8 anos

Baby Class – 3 a 7 anos

Ballet – 7 a 17 anos

Jazz – 7 a 17 anos

Karatê – acima dos 5 anos (Sem limite de idade)

Zumba – A partir de 17 anos (Sem limite de idade)

Ginástica Funcional – A partir de 17 até 50 anos

Ginástica Funcional – A partir dos 50 anos