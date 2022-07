Com apoio do Plaza Shopping Carapicuíba e Cinépolis, Prefeitura distribui ingressos no Dia D de vacinação contra o coronavírus

Data de Publicação: 22 de outubro de 2021

Neste sábado (23), a Prefeitura de Carapicuíba realizará o Dia D de vacinação contra o coronavírus com aplicação da segunda dose. A ação é realizada das 9 às 16 horas e quem for se vacinar ganhará um ingresso de cinema disponibilizado pelo Plaza Shopping Carapicuíba e Cinépolis. Vale ressaltar que os ingressos são limitados. É preciso comparecer em um dos polos de vacinação com RG e cartão de vacinação.

Em Carapicuíba, pessoas maiores de 18 anos que tomaram a vacina da Pfizer podem tomar a segunda dose após 21 dias. Já o intervalo para quem é menor de idade é de 56 dias.

A Prefeitura também antecipou a segunda dose da AstraZeneca. O intervalo entre as duas doses segue a recomendação do Ministério da Saúde e Governo do Estado, de 56 dias.

A imunização de pessoas com 12 anos ou mais e dose de reforço para idosos com 60 anos ou mais, imunossuprimidos e profissionais da saúde continuam. A vacinação segue acontecendo de segunda a sexta, das 9 às 16 horas e aos sábados das 9 às 16 horas. É preciso comparecer com RG, comprovante de endereço e cartão do SUS.

Idosos que forem receber a 3ª dose devem possuir um intervalo de pelo menos 6 meses da última aplicação e imunossuprimidos há pelo menos 28 dias. Os profissionais de saúde necessitam apresentar documento dos últimos 30 dias que comprove atuação no município, sejam moradores ou não-moradores de Carapicuíba.

Vale a pena ressaltar que quem ainda não tomou a primeira dose, também pode comparecer aos locais de vacinação. Porém, o ingresso é só para as pessoas que tomarem a segunda dose. Confira os polos:

Parque do Planalto (vacinação de pessoas a pé)

Endereço: Estrada Miguel Ferreira (sem número)

Ginásio Ayrton Senna (vacinação de pessoas a pé)

Endereço: Av. Antônio Faustino, 98 – Cohab V

Estádio do Niterói (vacinação no sistema drive-thru – dentro do carro)

Endereço: Av. Pilar do Sul – Cohab II

