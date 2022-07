Definidas as equipes semifinalistas no Campeonato Municipal de Vôlei Feminino

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 25 de outubro de 2021

No último fim de semana a Prefeitura de Carapicuíba realizou mais uma rodada no Campeonato Municipal de Vôlei no Ginásio Tancredão. E já estão definidos os confrontos da semifinal na categoria feminino.

Neste fim de semana o Damas de Ferro venceu o Vôlei Mania por 3 a 0 (25×16, 25×12, 25×15), o Marília derrotou a equipe do Panteras por 3 a 0 (23×13, 25×7, 25×9). O Ypiranga passou pelo Caracas com vitória de 3 a 0 (25×8, 25×10, 25×9). Já o Bela Vista encontrou um pouco mais de dificuldade, mas ganhou a partida sobre o Baloeiras por 3 a 2 (26×24, 18×25, 24×26, 27×25 e 15×10).

As semifinais acontecem no dia 21 de novembro, a partir das 9 horas, no Ginásio Tancredão com os duelos entre Ypiranga x Marília e Damas de Ferro x Bela Vista.