Campeonato Municipal de Basquete Masculino teve penúltima rodada no fim de semana

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 25 de outubro de 2021

No último fim de semana a Prefeitura de Carapicuíba realizou a terceira rodada do Campeonato Municipal de Basquete Masculino. A equipe do Caracas venceu o Tonhão por 79 a 67. O outro duelo da competição teve vitória do Oz Brothers sobre o Cief por 78 a 71.

A próxima rodada acontece no dia 6 de novembro a partir das 13 horas no Ginásio Tancredão, com confrontos entre Cief x Caracas, Brother’s x Tonhão, N.B.C x Lords e Royals x Tigers.