Prefeitura de Carapicuíba realiza “Dia D” de vacinação contra o coronavírus no sábado (6)

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 5 de novembro de 2021

A Prefeitura realiza neste sábado (6), das 9 às 16 horas, o Dia D contra o coronavírus. A ação acontecerá nos três polos da cidade e serão aplicadas 1ª, 2ª e 3ª dose.

Os interessados em tomar a primeira dose, devem comparecer com RG, CPF e cartão do SUS. Menores de idade que forem se vacinar com a 1ª dose devem estar acompanhados de maior de idade responsável ou apresentar termo de autorização para que um maior de 18 anos o acompanhe, acesse https://cutt.ly/zRV0DlK.Para a aplicação da segunda dose, compareça com documento com foto e cartão de vacinação. Fique atento ao intervalo de aplicação das doses:

Pfizer: 21 dias para pessoas com 18 anos ou mais. Já para adolescentes de 12 a 17 anos o intervalo é de 56 dias.

Astrazeneca: 56 dias após a 1ª dose.

Coronavac: confira no cartão de vacinação.

Para se imunizar com a 3ª dose, é necessário comparecer com documento com foto, comprovante de vacinação e ter recebido a 2ª dose há pelo menos 6 meses no caso de pessoas com 60 anos ou mais, profissionais da área da saúde e professores.

Profissionais da saúde devem comprovar vínculo empregatício com documento dos últimos 30 dias (moradores de Carapicuíba ou pessoas que trabalhem na área na cidade). Já professores, devem apresentar comprovante de vacinação de Carapicuíba, documento que comprove vínculo empregatício na cidade e documento com foto. Imunossuprimidos vacinados com a segunda dose há pelo menos 28 dias também podem receber a dose de reforço.

Polos de vacinação:

Parque do Planalto (vacinação de pessoas a pé)

Endereço: Estrada Miguel Ferreira (sem número)

Ginásio Ayrton Senna (vacinação de pessoas a pé)

Endereço: Av. Antônio Faustino, 98 – Cohab V

Estádio do Niterói (vacinação no sistema drive-thru – dentro do carro)

Endereço: Av. Pilar do Sul – Cohab II