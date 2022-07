Prefeitura de Carapicuíba realiza mutirão de emprego com mais de 600 vagas

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 9 de novembro de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba segue trabalhando para gerar novas oportunidades de trabalho para a população. Por isso, na quinta-feira, 11, será realizado mais um mutirão de emprego, com vagas específicas para pessoas maiores de 18 anos. Serão mais de 600 vagas em diversas áreas. Nas duas últimas edições foram mais de 900 candidatos aprovados.

Os interessados devem comparecer com o currículo atualizado às 8 horas no PAT Carapicuíba, localizado no Ganha Tempo (dentro do Plaza Shopping), na estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce. As senhas são limitadas.

Vagas disponíveis:

Auxiliar de logística

Carga e descarga

Instalador de TV a cabo

Auxiliar operacional

Telemarketing

Operador de atendimento

Diarista

Empregada doméstica

Auxiliar de limpeza

Vendedor externo

Gerente de loja

Mecânico

Borracheiro

Torneiro mecânico

Operador de loja

Fiscal de loja

Sushiman

Atendente em restaurante

Supervisor de restaurante

Programador de torno CNC

Retificador

Açougueiro

Operador de empilhadeira

Técnico de informática

Atendente de restaurante

Porteiro

Auxiliar técnico em eletrônica

Promotor de vendas / PCD