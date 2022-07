Definidas as equipes semifinalistas no Campeonato Municipal de Vôlei Masculino

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 9 de novembro de 2021

No último fim de semana a Prefeitura de Carapicuíba realizou mais uma rodada no Campeonato Municipal de Vôlei Masculino no Ginásio Tancredão. E já estão definidos os confrontos da semifinal.

Neste fim de semana teve Direito Mack 3 x 0 Corvos (25×8, 25×14, 25×19), Bola Branca 3 x 0 Relíquias (25×17, 25×16, 25×19), Jandira/Banespa 3 x 0 Riders (25×11, 25×13, 25×17), Marília 3 x 0 MSC (25×13, 25×17, 25×23).

As semifinais acontecem no domingo, dia 21, com os jogos entre Bola Branca x Marília e Direito Mack x Jandira/Banespa.