Estão definidas as semifinais do Campeonato Municipal de Basquete

Data de Publicação: 9 de novembro de 2021

No último fim de semana a Prefeitura de Carapicuíba encerrou a 1ª fase do Campeonato Municipal de Basquete Masculino. A equipe do Caracas venceu o Cief por 84 a 79, já o Tonhão superou o Brothers por 74 a 61.

O confronto entre Tigers e Royals foi vencido pelo primeiro time com o placar de 67 x 61. E o último duelo teve vitória de 57 a 43 do NBC sobre o Lords.

As semifinais acontecem no sábado, dia 20, às 15 e 17 horas, com partidas entre Caracas x Royals e Tigers x Brothers.