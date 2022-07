Prefeitura de Carapicuíba realiza evento cultural em homenagem ao Dia da Consciência Negra

Data de Publicação: 17 de novembro de 2021

Em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado no em 20 de novembro, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, preparou para esta data uma programação cultural voltada ao tema na Praça da Aldeia. O objetivo do evento é reforçar a importância da realização de novas lutas para tornar a nossa sociedade mais justa.

A programação contém cerimônia religiosa, apresentações musicais e teatrais de artistas do município. As obras e exposições trazem questões de racismo e desigualdade para que nesta data seja relembrada a luta pela liberdade e para reforçar a importância de novos desafios.

O evento também vai contar com brinquedos infantis e serviços voluntários de cuidados de estética pessoal.

Confira a Programação:

09h – Missa dia da Consciência Negra – Terço Vivo

13h – Dj sardinha

13h15 – Cícero Monteiro – Dança

13h30 – Mestre Okan Grupo Filhos de Malê

14h – Comunidade Cultural Tradicional de Terreiro – ILÊ IYA OMIN ASÉ OLOKUN

14h30 – Educação

15h – Grupo Coral Fina Sintonia

15h30 – Grupo Descendentes da Favela

16h – Grupo Fortaleza Capitão D’areia Queixada

16h30 – Oca – Maracatu / Oca – Afro

17h – Batalha de Rimas

17h30 – Show da Relicário Rec

18h – Banda Disfalk RAP/REGGAE

18h20 – Zahrah’s Dancers

18h30 – Cia . Um Brasil

19h – Os Hipócritas – PERFORMANCES TEATRAIS

19h30 – Cohabtantes – REGGAE



O que é o Dia da Consciência Negra?

A data refere-se ao dia em que Zumbi dos Palmares, considerado símbolo de luta e liberdade da escravidão da população preta, morreu no dia 20 de novembro de 1695. Considerado um herói no combate à escravidão, Zumbi faleceu enquanto defendia seu povo no Quilombo dos Palmares, núcleo mais conhecido de resistência negra à escravidão no Brasil. O dia é uma homenagem que faz pensar na valorização do povo afro-brasileiro.