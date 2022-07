Prefeitura de Carapicuíba recebe doação de refrigeradores de vacina

Data de Publicação: 17 de novembro de 2021

Nesta quarta-feira (17), a Prefeitura de Carapicuíba recebeu oito refrigeradores e 10 caixas térmicas, doados pela Enel Distribuição São Paulo através do programa Movimento Unidos Pela Vacina, que serão destinados ao armazenamento e transporte de vacinas.

O programa é uma iniciativa do Grupo Mulheres do Brasil em parceria com empresários e tem como objetivo acelerar o programa de vacinação da população brasileira, contribuindo com o armazenamento e transporte seguro de doses.