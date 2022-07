Caracas e Brothers fazem a final no Basquete

Data de Publicação: 22 de novembro de 2021

Sábado de definições no Tancredão. A competição, que teve início em 25 de setembro, com 8 equipes, teve rodada da fase semifinal nesse sábado, 20.

O Caracas está na final, ao vencer o Royals por 92 a 74. Outro finalistas é o Brothers, que derrotou o Tigers por 76 a 44.

Caracas e Brothers se enfrentam pelo título do Campeonato Municipal de Basquete Masculino no sábado, dia 27, às 18 horas, no Tancredão. O evento tem público liberado.