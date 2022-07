Rodada definiu os finalistas

Data de Publicação: 22 de novembro de 2021

Domingo agitado no Tancredão, com as rodadas da fase semifinal no vôlei, masculino e feminino.

Feminino – A competição, com largada em 19 de setembro, envolvendo 8 equipes, teve rodada de semifinal na manhã do domingo, dia 21. O Marília carimbou passaporte para a final com um 3 a 0 no Ypiranga (25×15, 25×13 e 25×14) e o Damas de Ferro garantiu a outra vaga com a vitória sobre o Bela Vista, também por 3 a 0 (25×18, 25×19 e 25×13).

Marília e Dama de Ferro se enfrentam pelo título no próximo domingo, 28, às 19 horas.

Masculino – Essa competição teve início no dia 26 de setembro, também com 8 equipes. A rodada da fase semifinal também foi realizada no domingo, 21. O Bola Branca deu trabalho mas o Marília acabou vencendo por 3 a 1 (25×21, 15×25, 25×23 e 25×14). O Jandira/Banespa bateu o Direito Mackenzie por 3 a 0 (25×19, 25×21 e 25×10).

Marília e Jandira/Banespa fazem a final no próximo domingo, 28, às 17 horas.

Cabe ressaltar que as duas finais, tanto do masculino quanto do feminino, serão realizadas no Tancredão, com público liberado.