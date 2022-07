Campeonato Municipal de Futebol: finais definidas

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 29 de novembro de 2021

A rodada do último domingo, 28, definiu os finalistas do Master e Veterano.

MASTER – No campo da Vila Cretti, o 7 de Setembro garantiu a vaga na final ao derrotar o Rubro Negro pela contagem mínima. Já no Inac, a partida entre Planalto e Brasinha acabou sem gols. Nos pênaltis, deu Brasinha por 4 a 3.

VETERANO – O Bola Branca carimbou passaporte para a final com um 2 a 1 no Brasinha. O Vasco venceu o Tradição por 1 a 0. As finais estão agendadas para o domingo, dia 5, no Niterói a partir das 8h30, com a final do Master, Brasinha x 7 de Setembro, e em seguida a final do Veterano: Bola Branca x Vasco.