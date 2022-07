Campeonato Municipal de Basquete: Brothers é o campeão

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 29 de novembro de 2021

A grande final do Basquete, com o embate Caracas x Brothers, foi realizada no sábado, 27, no Tancredão, agora totalmente revitalizado.

A equipe do Brothers se saiu melhor no primeiro quarto, com 18 a 14, e aumentou a diferença no segundo: 33 a 22. Mas o Caracas reage, arrisca nas cestas de 3 pontos e consegue empatar a partida no terceiro quarto: 54 a 54. No último quarto, o Brothers dispara e vence por 88 a 64.

BROTHERS – Helder, Raphinha, Xerife, Caiquinho, Itamar, Egidio, Spock, Jow, Binho, Lucas Markss, Chris e Otávio. Técnica: Mônica Guimarães.

CARACAS – Gabi, Denis, Gu, Mateus, Diegão, rafa, Gui, Man Jackson, Cris, João e Bebiano. Técnico: Emerson Cesar.

Cestinha – Pietro (NBC) com 87 pontos

MVP – Chris (Brothers)

Árbitros: José Carlos Pelissari e Edgar Moreira.

Mesários: Durval Penaforte e Bruno Mariconi.