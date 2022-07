Campeonato Municipal de Vôlei: Tarde de domingo com títulos no Tancredão

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 29 de novembro de 2021

As finais do vôlei, masculino e feminino, foram realizadas na tarde de domingo, 28, em festa no Tancredão, agora revitalizado.

MASCULINO – A equipe de Jandira vence o primeiro set por 25 a 20 e o segundo com mais facilidade: 25 a 13. Já no terceiro set, o Marília reage e ameaça encostar no placar. Mas a superioridade técnica falou mais alto e deu Jandira por 25 a 22.

JANDIRA/BANESPA – Daniel, Luiz Felipe, Danilo, Rodolfo, Bruno Lopes, Marcos, Wellington, Bruno Paiva, Mateus, Daniel Peneres e Alison. Técnico: Flavio Camargo.

MARÍLIA – Luis Carlos, Bartolomeu, João, Carlos, Rodolfo, Paulo, Adriano e Maurício. Técnica: Ana Venâncio.

Melhor Líbero – Adriano (Marília)

Melhor Ponteiro – Daniel (Jandira)

Melhor Oposto – Wellington (Jandira)

Melhor Levantador – Bart (Marília)

Melhor Central – Felipe (Jandira)

MVP – Marcão (Jandira)

Árbitros: Mauro Monobi e Josiane Marangon

Apontadora: Laize Soares

FEMININO – Em partida bem equilibrada, Marília e Damas de Ferro se enfrentaram pelo título da competição. Damas de Ferro vence o primeiro set por 25 a 16. O Marília reage e vence o segundo por 25 a 15. O terceiro set foi o mais equilibrado, e deu Damas de Ferro por 25 a 22. Empurradas pela torcida, as meninas do Marília vencem o quarto set por 25 a 14. No tie break, deu Marília por 15 a 10.

MARÍLIA – Renata, Jheniffer, Jéssica, Thaissa, Janaína, Belyt, Giovanna, Samantha, Mariana, Raíssa, Gabriela e Andressa. Técnico: Luiz da Silva.

DAMAS DE FERRO – Joy, Letícia, Camila, Lidiane, Luana, Daniele, Amanda, Marcilene, Gisele, Vera e Tatiane. Comissão técnica: Haroldo Carvalho e Eliane Santos.

Melhor Líbero – Lidiane (Damas de Ferro)

Melhor Ponteira – Jéssica (Marília)

Melhor Oposta – Jheniffer (Marília)

Melhor Levantadora – Letícia (Damas de Ferro)

Melhor Central – Raíssa (Marília)

MVP – Mariana (Marília)