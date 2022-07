Inscrições para a 38ª edição da Corrida do Peru abrem nesta terça-feira

Data de Publicação: 29 de novembro de 2021

No dia 19 de dezembro, a Prefeitura de Carapicuíba realiza a tradicional Corrida do Peru. Trata-se da 38ª edição da prova e as inscrições podem ser feitas a partir da próxima terça-feira, dia 30, na Secretaria de Esporte e Lazer, localizada no Ginásio Ayrton Senna (avenida Antonio Faustino dos Santos, 98, na Cohab 5), de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

No ato da inscrição é necessário ter no mínimo 16 anos, apresentar RG ou CNH, CPF, comprovante de residência (atualizado) e cartão de vacinação contra a Covid-19. Ao todo são 300 vagas. Serão limitados a 10 inscrições por equipe de corrida. O representante deverá apresentar os documentos dos atletas de sua equipe a serem inscritos.

Com largada e chegada na Praça da Aldeia, a prova soma 7,3 km. Todos os participantes recebem camiseta e medalha. Os três primeiros colocados de cada categoria recebem um peru congelado como premiação.

A prova será dividida nas seguintes categorias:

16 a 30 anos – Masculino e Feminino

31 a 40 anos – Masculino e Feminino

41 a 50 anos – Masculino e Feminino

51 a 60 anos – Masculino e Feminino

61 anos acima – Feminino

61 anos a 70 anos – Masculino

71 anos acima – Masculino.

Identificação e chip eletrônico

A entrega do kit com chip e camiseta de participação (item obrigatório para a corrida) será realizada no dia da corrida (19/12/2021), a partir das 6h30.

Para retirada do kit, será necessário apresentar documento de identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (original).

Confira o trajeto da prova

Siga na direção nordeste em direção a Estrada da Aldeinha

12 m

Vire à direita na Estrada da Aldeinha

800 m

Vire à esquerda na R. Min. Nelsom Hungria

700 m

Vire à esquerda na R. Rodolfo Severino Cândido

450 m

Vire à esquerda na R. José Ailton de Camargo

130 m

Curva suave à esquerda para permanecer na R. José Ailton de Camargo

86 m

Vire à esquerda na Estrada da Aldeinha

48 m

Vire à direita na Estr. João Fasoli

500 m

Vire à direita na R. Xapuri

750 m

Na rotatória, pegue a 1ª saída para a Av. Inocêncio Seráfico

500 m

Continue para Av. Anselmo Cupini

39 m

Vire à direita na R. Fortunato Grilenzone

450 m

Vire à esquerda na R. Newton Macha Júnior

62 m

Vire à direita na Rua Wilson Vieira da Silva

260 m

Vire à direita na Av. Marginal do Ribeirão

550 m

Curva suave à esquerda para permanecer na Av. Marginal do Ribeirão

140 m

Curva suave à esquerda para permanecer na Av. Marginal do Ribeirão

300 m

Na rotatória, pegue a 3ª saída para a R. Xapuri

800 m

Vire à esquerda na Estr. João Fasoli

500 m

Vire à esquerda na Estrada da Aldeinha

120 m

Vire à direita para permanecer na Estrada da Aldeinha