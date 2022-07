Prefeitura de Carapicuíba abre inscrições para creches e pré-escolas

Data de Publicação: 1 de dezembro de 2021



Por meio da Secretaria de Educação, a Prefeitura de Carapicuíba inicia hoje (1º/12), o período de inscrições para creches, pré I e pré II. Elas poderão ser realizadas até o dia 07/01/2022 às 17h, nas escolas municipais, e também pelo link: http://carapicuiba.demandadealunos.com/

Crianças com idades entre 6 meses a 3 anos serão inscritas nas creches, enquanto 4 a 5 anos e 11 meses, no pré I e pré II respectivamente. Os responsáveis interessados deverão apresentar no ato da inscrição os documentos da criança: RG, certidão de nascimento e também o comprovante de residência.

Os profissionais da rede de ensino estão seguindo todos os protocolos sanitários, de acordo com o Plano São Paulo de retomada consciente, para evitar a proliferação do vírus. Os responsáveis, que comparecerem à escola, deverão utilizar máscara e respeitar a medida de distanciamento.