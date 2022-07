Prefeitura de Carapicuíba realiza Cantata Natalina no Parque do Planalto

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 6 de dezembro de 2021

Com o retorno consciente das atividades em todo o Estado de São Paulo, em período em que os números da pandemia indicam queda e após uma vacinação modelo em Carapicuíba, a Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza a Cantata Natalina nos dias 18 e 19 de dezembro, das 14 às 20 horas, no Parque do Planalto.

A Prefeitura de Carapicuíba tem o objetivo de trazer com a cantata um clima festivo em que seja possível celebrar, estimular e apoiar a cultura e os artistas da cidade, além de beneficiar a população com um belo espetáculo.

Todos os envolvidos no evento, tanto a equipe técnica, artistas e público continuarão seguindo todos os protocolos de segurança sanitária para que seja uma festa celebrada com cuidado e responsabilidade.

Confira a programação:

PROGRAMAÇÃO SÁBADO – 18/12

DAS 14 ÀS 20 horas

Papai Noel

Coral da Melhor Idade de Carapicuíba

Orquestra de Percussão e Sopro

Banda Protótipo

Banda Edificanto

Violinista Rebeca Celine

Quarteto Gethsemani

Dança do Ventre e Fusão

PROGRAMAÇÃO DOMINGO – 19/12

DAS 14 ÀS 20 horas

Papai Noel

Aula de Zumba

Coral Fina Sintonia

Banda Edificanto

Quarteto Gethsemani

Banda de Sopro de Barueri