Bola Branca conquista o título do Campeonato Municipal de Futebol Veterano

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 6 de dezembro de 2021

A final do Veterano 2021, Bola Branca x Vasco, foi realizada no domingo, 5, no Estádio do Niterói. Com um primeiro tempo equilibrado, as equipes alternam ataques sem êxito nas finalizações. Aos 10 minutos do segundo tempo, Lica abre o placar, colocando o Bola Branca na frente. Aos 30 minutos, numa tabelinha, Carlinhos bate rasteiro: Bola Branca 2 x 0. Pouco depois, Tandi recebe de dentro da área, gira, bate e decreta: Bola Branca 3 x 0.

BOLA BRANCA – Sidnei, Baiano, Cicero Mendes, Grilo, Feitosa, Bananinha, Willian, Vaguinho, Lica, Mosquito, Didi, Kleber, Juninho, Wagner, Ludo, Tandi, Cicero, João, Fabião, Son, Carlinhos e Rodrigo. Comissão técnica: Leleca/Nelio.

VASCO – Jacaré, Tico, Adriano, Marquinhos, Zico, Paulinho, Sete, Rodrigo, Gi, Serginho, Minga, Abdias, Macarrão, Buiu, Valmir, Medeiros, Nilson, Rodrigo e Zé Marcio. Comissão técnica: Borrola/Careca.

Artilheiro – Wagner (Bola Branca) com 7 gols

Defesa Menos Vazada – Renegados

Troféus Disciplina – Tradição

Árbitro – Rodrigo Santos

Auxiliares – Claudio Junior/Leonardo Sampaio

Mesário – Camila Luciana Gonçalves