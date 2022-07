7 de Setembro é o campeão do Campeonato Municipal de Futebol Master

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 6 de dezembro de 2021

Brasinha e 7 de Setembro se enfrentaram pelo título no último domingo, 5, no Estádio do Niterói. Alternando investidas, as equipes terminam o primeiro tempo sem gols. No início do segundo tempo, o Brasinha perde um pênalti. Em seguida, pênalti para o 7 de Setembro. Zenom bate e inaugura o placar.

7 DE SETEMBRO – João, Bahia, Ronaldo, José, Maurício, Roberio, Peru, Timbola, Zenon, Pires, Didi, Marcão, Lagoa, Serginho, Regis, Pinga, Evaldo, Armando, Jerri, Pica Pau. Comissão técnica: Edmilson/Valdir.

BRASINHA – Eduardo, Zé Osvaldo, Arizinho, Baianinho, Tino, Jerri, Miltinho, Eliel, Edu Bento, Escurinho, Cobrinha, Nego, Renato, Doca, Jura, Chicão, Marcio, Irineu, Guizão e Tiquinho. Comissão técnica: Charles/Vanderlei.

Artilheiro – Zenon (7 de Setembro) com 11 gols

Defesa Menos Vazada – Rubro Negro

Troféus Disciplina – Brasinha

Árbitro – Leonardo Sampaio

Auxiliares – Luiz Felipe Aguiar/Rodrigo Santos

Mesário – Camila Luciana Gonçalves