Prefeitura de Carapicuíba inicia vacinação contra a covid-19 nas UBS

Data de Publicação: 8 de dezembro de 2021

Nesta semana, a Prefeitura de Carapicuíba iniciou a aplicação de doses da vacina contra a covid-19 serão nas Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família do município. A dose de reforço, que também será aplicada, teve seu intervalo reduzido para 4 meses.

Para tomar a dose de reforço é preciso apresentar RG, CPF, Cartão de Vacinação de Carapicuíba (ou comprovante de endereço, caso a pessoa tenha se mudado após se vacinar). Quem precisar tomar a primeira dose deve levar RG, CPF, Cartão SUS e Comprovante de Endereço, menores devem estar acompanhados dos pais.

É importante destacar que a vacina de reforço está sendo a Pfizer independente de qual foi a vacina aplicada no esquema vacinal, em todas as unidades de saúde. As pessoas que precisam tomar a segunda dose de AstraZeneca ou Coronavac devem comparecer à USF Cohab V.

Confira quais as unidades que estão aplicando a vacina da Pfizer:

UBS Adauto Ribeiro – Estrada da Gabiroba, 519 – Jardim Santo Estevão

UBS Ana Estela – Rua Monte Aprazível, 50 – Jardim Ana Estela

UBS Ariston – Temporariamente alocada na Av. Comendador Dante Carraro, 333

UBS Central – Av. Consolação, 505 – Vila Gustavo Correia – Parque Gabriel Chucre

UBS Judith Andrade dos Santos – Rua do Bosque, 410 – Cohab II

USF Ivanildes da Silva Santos* – Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 860 – Cohab V

UBS Florispina de Carvalho – Rua Bandeirantes, 24 – Vila Dirce

USF Antônio Simões Pimentel – Rua Ercílio Linconl, 08 – Parque Jandaia

USF Natércio Silva Arruda – Rua Bom Pastor, 106 – Jardim Bom Pastor

UBS Raimundo Guedes – Rua Áquila, 24 – Jardim Novo Horizonte

UBS Dom Ercílio Turco – Estrada Egilio Vitorello, 1850 – Parque Flórida

UBS Joseph Alain Grimberg – Avenida José Fernandes Teixeira Zuza, 510 – Vila Cretti

UBS Vila Menck – Estrada das Acácias, 202 – Parque Roseira

UBS Vila Helena – Avenida Vereador José Fernandes Filho, 78 – Vila Helena

USF Vila Dirce – Rua Bandeirantes, 24 – Vila Dirce

*A USF Ivanildes, na Cohab V, também aplica doses de Coronavac e AstraZeneca