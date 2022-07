Parque dos Paturis recebe ação de transplante de árvores

Data de Publicação: 9 de dezembro de 2021

A equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do município de Carapicuíba realizou vistoria no Parque dos Paturis com o objetivo de identificar árvores isoladas para viabilizar a duplicação da Avenida Antônio Faustino dos Santos. O órgão examinará as espécies de acordo com a legislação para concluir o melhor diagnóstico técnico da ação.

No processo iniciado em novembro, foram constatados que das 41 árvores, nativas e exóticas, duas espécies se encontravam mortas e apresentavam inclinação com risco de queda e outras quatro árvores com estado prejudicado que apresentavam podridão e forte inclinação.

Outras árvores foram analisadas e observadas com copas em conflito com a rede de alta tensão da Enel e outras com colmeias de abelhas nativas de espécie ameaçada de extinção, bem como perda de habitat devido à redução da cobertura vegetal em centros urbanos. A Secretaria do Meio Ambiente realizará todo o suporte necessário para o resgate das abelhas e realocação das colmeias de maneira adequada e estratégica levando em consideração a importância que a espécie tem para a fauna.

A Secretaria, após todo o processo de transplante de árvores, realizará nos termos da Lei Municipal n° 3590/2019, alterada pela Lei municipal n° 3665/2020, a compensação ambiental, favorecendo a cidade com o plantio de 714 mudas de espécies nativas do bioma da Mata Atlântica.