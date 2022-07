Prefeitura de Carapicuíba realiza nova etapa de pesagem de beneficiários do “Bolsa Família”

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 10 de dezembro de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Assistência Social, promove a retirada do cartão e pesagem de crianças menores de 7 anos e mulheres entre 14 e 44 anos do CRAS II, mas vale ressaltar que os beneficiários dos outros CRAS que não conseguiram fazer a pesagem em datas anteriores, podem realizar agora. A ação, que acontece entre os dias 14 e 21/12, na Policlínica (rua Zacarias de Medeiros, 400 – Pq Sta Tereza), é obrigatória e evita o bloqueio de quem é beneficiário do Programa Bolsa Família.

Confira a lista de beneficiários: