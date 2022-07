Vítima de acidente reencontra agente de trânsito de Carapicuíba que ajudou a salvar sua vida

Data de Publicação: 16 de dezembro de 2021

Na última segunda-feira, 13, na Secretaria de Transporte e Trânsito, Samuel Aparecido de Souza Duarte, 45 anos, reencontrou e agradeceu pessoalmente ao agente Nascimento pela ajuda para salvar a sua vida.

No dia 16 de junho de 2019, o munícipe sofreu acidente grave no km 21. O motorista de um carro perdeu o controle do veículo e o atingiu na calçada. O agente de trânsito que estava passando pelo local, Nascimento, foi quem ajudou nos primeiros socorros, essenciais para salvar a vida de Samuel. Ele ligou para o Corpo de Bombeiros, 193, e solicitou o helicóptero Águia, que levou a vítima para o Hospital das Clínicas.

Samuel perdeu a visão do olho esquerdo, uma perna e teve outras sequelas. No entanto, ele é extremamente grato por estar vivo. “Não foi fácil, mas o importante é que hoje estou com saúde. Agradeço a todos da equipe de trânsito que ajudaram no meu resgate e em especial ao Nascimento”.

