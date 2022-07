Prefeitura e Governo do Estado lançam programa Casa Carapicuibana

Programa Nossa Casa – Apoio

Os beneficiários, como os demais integrantes que compõem a renda familiar e cônjuges, devem se enquadrar em critérios pré-estabelecidos pelo programa, entre eles:

I – ser morador do Município de Carapicuíba ou ter domicílio necessário na cidade, nos termos do artigo 76 do Código Civil, há pelo menos 12 (doze) meses;

II – ter como renda familiar mensal até 3 (três) salários mínimos federais nos termos da Resolução SH nº 03, de 13 de abril de 2020;

III – atender aos requisitos do Programa Minha Casa Minha Vida e do FGTS no que se refere à condição de não proprietário de imóvel;

IV – não ter sido atendido anteriormente em nenhum programa habitacional de interesse social, por nenhuma esfera de governo;

V – atender às demais regras e requisitos estipulados pelo Governo Estadual;

VI – outros requisitos eventualmente definidos pelo Poder Executivo, por meio de regulamentação específica.

Após a análise de crédito, será concedido aos servidores municipais o subsídio de R$ 13 mil, que também poderão acrescer os benefícios do Programa Casa Verde e Amarela.