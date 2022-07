38ª Corrida do Peru: Joanderson Dias e Daiana Valentim são os campeões

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de dezembro de 2021

Joanderson Dias foi o grande campeão da 38º Corrida do Perú, prova realizada pela prefeitura de Carapicuíba na manhã do último domingo, 19. Com largada e chegada na Aldeia Jesuítica, a prova, com percurso de 7,3 km, teve 300 inscritos. O dia amanheceu movimentado na Aldeia, com competidores em fila para receber o kit com camiseta, número e chip.

Logo na largada, Joanderson assumiu a ponta, na subida da Estrada da Fazendinha. Se distanciou dos outros atletas e manteve a liderança durante toda a prova, chegando com o tempo de 23min42seg. No Geral feminino, Daiana Valentim foi a campeã, com o tempo de 30min08seg.

E teve premiação para diversas categorias:

16 a 30 anos – masculino e feminino

31 a 40 anos – masculino e feminino

41 a 50 anos – masculino e feminino

51 a 60 anos – masculino e feminino

61 acima – feminino

61 a 70 – masculino

71 anos acima – masculino

Todos os competidores foram premiados com medalhas.