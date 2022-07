Programa ambiental certifica escolas municipais de Carapicuíba

Data de Publicação: 21 de dezembro de 2021

Durante o ano de 2021, mesmo na pandemia, as escolas municipais de Carapicuíba continuaram os trabalhos em defesa do meio ambiente, coletando o óleo de cozinha usado e desenvolvendo atividades pedagógicas com os alunos.

Os professores e gestores participaram do curso de formação on-line do Programa Meio Ambiente nas Escolas, aprendendo novas formas de trabalhar e passar o conhecimento aos alunos e as famílias.

Na última semana, o Programa Meio Ambiente nas Escolas certificou as escolas Municipais de Carapicuíba como defensoras do Meio Ambiente 2021. Cinco escolas foram premiadas pelo melhor desempenho.