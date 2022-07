Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do IBGE em Carapicuíba

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 22 de dezembro de 2021

O IBGE está com inscrições abertas para processo seletivo com quatro vagas para Agente Censitário Municipal (ACM). O salário é de R$ 2.100. Já para Agente Censitário Supervisor (ACS) são 29 vagas com o salário de R$ 1.700. O cargo de Recenseador (REC) é o que tem o maior número de vagas: 339. Os ganhos são por produção. As inscrições vão até 29 de dezembro.

Outro cargo, esse com duas vagas em aberto, é o de Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI). O salário é de R$ 1.700 e as inscrições podem ser realizadas até o dia 10/01/2022.

As inscrições para Agente Censitário Municipal, Agente Censitário Supervisor e Recenseador devem ser realizadas por meio do link: www.conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21/09. Para concorrer às vagas de Agente Censitário de Administração e Informática, os interessados devem acessar: www.ibfc.org.br/concurso/concurso_selecionado/382

Para informações sobre o Censo acesse: www.censo2022.ibge.gov.br.