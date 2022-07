Carapicuíba realiza 5ª edição consecutiva do BMX Dirt na cidade

Data de Publicação: 27 de dezembro de 2021

Conhecida por possuir a melhor pista de BMX da América Latina, a cidade de Carapicuíba vai receber pelo quinto ano consecutivo os melhores pilotos de BMX Dirt, entre os dias 6 e 9 de janeiro.

Com o apoio da Prefeitura de Carapicuíba, a prova acontece no Caracas Trails, localizado na rua do Estádio, 31 – 163 (Cohab). Em janeiro de 2021, o morador da cidade, Leandro Overall, foi quem conquistou o título da competição. E aquela foi a quarta vez consecutiva que se sagrou campeão. O evento, sem público devido a pandemia do coronavírus, reuniu atletas de vários estados brasileiros, além do Chile, Colômbia, Argentina e Estados Unidos.

E mais uma vez, a competição reunirá alguns nomes importantes do esporte, como os carapicuibanos Leandro Overall e Gustavo Bala Loka. Além dos atletas estrangeiros.

Desta vez, a presença do público estará permitida. No entanto, o uso de máscara é obrigatório. Mas vale destacar também que a grande final será transmitida ao vivo no Esporte Espetacular, da TV Globo, a partir das 9h30 do domingo, 9.

Programação

Dia 6 – treinos livres

Dia 7 – Treinos oficiais

Dia 8 – Classificatórias (Transmissão no Canal SporTV)

Dia 9 – Grande final a partir das 9h30 (Transmissão ao vivo no Esporte Espetacular, da TV Globo)