Prefeitura de Carapicuíba realiza 500 castrações de cães e gatos em 2021

Data de Publicação: 28 de dezembro de 2021

Por meio da Secretaria de Saúde, a Prefeitura realizou no decorrer do ano de 2021 uma série de ações voltadas à saúde e bem-estar animal. Durante este período, diversos bairros foram contemplados com o programa de castração, tais como: Jd. Novo Horizonte, Cohab V e Ariston. No total, 500 animais entre cães e gatos foram castrados.

Nas edições da Feira de Adoção realizadas no Parque do Planalto e Aldeia, 23 cachorrinhos, que foram resgatados em situação de maus tratos e abandono, ganharam um novo lar, todos reabilitados, castrados, vermifugados e microchipados. Em 2022 a Prefeitura de Carapicuíba estima que novas ações sejam realizadas ao longo do ano e que mais animais possam se beneficiar através do amor e carinho.