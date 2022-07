Prefeitura de Carapicuíba e Associação FOCO abrem 400 vagas crianças e adolescentes

Data de Publicação: 4 de janeiro de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e em parceria com a Associação FOCO, que ministra atividades complementares de arte, esporte e educação, abre vagas para crianças e adolescentes para o Projeto Gente Grande. Dentre as modalidades: jiu – jitsu para os meninos, ballet para as meninas e inglês, informática e violão e para os dois grupos.

Serão ofertadas 400 vagas para o projeto, uma iniciativa que visa o desenvolvimento de crianças e adolescentes de 8 a 14 anos, exclusivamente destinado para crianças residentes na cidade com renda familiar de até três salários mínimos. Alunos de escolas particulares também podem participar do projeto.

As matrículas serão realizadas mediante apresentação de todos os documentos solicitados. Sendo os seguintes:

* RG ou Certidão de Nascimento da criança;

* RG e CPF do responsável;

* Comprovante de residência atualizado;

* Declaração escolar;

* Duas fotos 3×4;

* Comprovante de renda familiar (até três salários mínimos).

As inscrições acontecem até o dia 14 de janeiro das 9 às 16 horas, no Espaço Cultural situado à Avenida General Teixeira Lott, 1.172. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 4164-1802 ou e-mail [email protected].

Serão duas turmas, manhã e tarde, que terão aulas na IBM Alphaville. Vale ressaltar que serão disponibilizados lanche e transporte gratuito para os alunos até o local. Ainda durante o horário de aula, as crianças recebem lanche.

Sobre a foco:

A FOCO Arte e Desenvolvimento é uma associação sem fins lucrativos que promove o bem por meio da cultura. Sua missão é promover desenvolvimento social, ético e cultural para toda a comunidade. Por conta desse ideal, a FOCO Arte & Desenvolvimento lançou o Projeto Vida e Movimento que atua não só em Alphaville. Para mais informações acesse o site http://www.focoad.com.