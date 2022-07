Gustavo Oliveira é o campeão do BMX Estilo Livre 2022

Data de Publicação: 11 de janeiro de 2022

O local Gustavo Oliveira, o Bala Loka, acabou conquistando o título do BMX Estilo Livre, competição realizada no último final de semana em Carapicuíba. O título garante visibilidade e projeção nessa corrida pela classificação para os Jogos Olímpicos de Paris/24.

Na etapa classificatória, no sábado, dia 8, os 27 pilotos inscritos competiram com duas voltas cada. O evento, com transmissão ao vivo pela SporTV, classificou os finalistas: Gabriel Ribeiro (SP), Mauro Junior (CE), Paulo Saçaki (PR), Cauan Madona (SP), Felipe Manerim (CE) e o argentino Gabriel Chaves, além dos locais Leandro Moreira Overall e Gustavo Oliveira Bala Loka.

A grande final, no domingo, 9, teve transmissão ao vivo pelo Esporte Espetacular, da rede Globo. A programação era de três voltas para cada piloto, mas a garoa forte impediu a finalização com a terceira rodada. Bala Loka conquistou o título da competição, e o argentino Gabriel Chaves ficou com a segunda colocação. Cauan Madona, de Taubaté, ficou com o terceiro lugar e Mauro Junior, Best Trick.

BMX Estilo Livre 2022 teve organização e realização da Esporte Multiplataforma e Instituto Apoio ao Atletas e Esporte, com patrocínio de Monster Energy Drink, Vans e Dorflex, e apoio especial da Prefeitura de Carapicuíba.

CEEAC – Esta edição do BMX Estilo Livre contou com novidades. Desta vez, a pista Caracas Trail está inserida num complexo esportivo, com diversos equipamentos públicos em fase adiantada de obras. É o CEEAC – Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura. O complexo envolve um campo de grama sintética com vestiários, estacionamento, piscina coberta e duas escolas.