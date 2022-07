Prefeitura amplia atendimento para sintomas de gripe e covid

Data de Publicação: 18 de janeiro de 2022

Com o aumento de procura dos equipamentos de saúde por sintomas de gripe, a prefeitura de Carapicuíba rapidamente desenvolveu alternativas, com ampliações e adequações para viabilizar o atendimento à população.

A vacinação para crianças de 5 a 11 anos com comorbidade e deficiência permanente está sendo realizada na rede de Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Para agilizar a vacinação, a prefeitura montou um novo polo, no Parque do Planalto, esse com atendimento de segunda a sábado, das 8 às 17 horas.

Com a rede de UBSs envolvida com a vacinação, a prefeitura montou um Centro de Testagem, para assintomáticos, na avenida Brasil, 450, na Cohab, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Já para desafogar a procura nas Unidades de Pronto Atendimento, a prefeitura implantou um novo equipamento na região central. É o Novo Centro de Atendimento de Sintomas Gripais, no Parque Gabriel Chucre, na Vila Gustavo Correia, serviço funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.