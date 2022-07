Carapicuíba reabre Centro de Testagem e atende 1.200 pessoas no primeiro dia

Data de Publicação: 18 de janeiro de 2022

Visando adequar os atendimentos em saúde pública e atender à demanda, a prefeitura de Carapicuíba reabriu o Centro de Testagem para covid. Com início de atividades na segunda-feira, dia 17, o equipamento fez a coleta para 1.200 testes já no primeiro dia de atendimento.

São testes do padrão ouro, o RT-PCR. O material coletado é enviado para exame no Instituto Adolfo Lutz, e o paciente recebe o resultado em até cinco dias, pelo WhatsApp ou e-mail.

“São testes indicados para pessoas assintomáticas”, ressalva Diogo Alves Fernandes, secretário municipal de Saúde, “para pessoas que apresentam sintomas, o caminho continua sendo o Pronto Atendimento, nesse caso, os da Vila Dirce e da Cohab”.

Para fazer o teste, o interessado deve apresentar o comprovante de residência e RG. O endereço é avenida Brasil, 450, na Cohab. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

VACINA – A vacinação para crianças de 5 a 11 anos com comorbidade e deficiência permanente está sendo realizada na rede de Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Para agilizar a vacinação, a prefeitura montou um novo polo, no Parque do Planalto, esse com atendimento de segunda a sábado, das 8 às 17 horas.