Lista de inscritos e classificados no Projeto Crescer

Data de Publicação: 22 de janeiro de 2022

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, convoca os munícipes que foram inscritos e classificados no Projeto Crescer e que ainda não efetuaram a matrícula. É necessário comparecer até o dia 27/1, na Avenida Celeste, nº180 – Centro, das 9h às 15h30.

Os documentos necessários são: RG, CPF do responsável; RG, CPF do candidato; certidão de nascimento do candidato (caso não possua RG); comprovante de vacinação atualizado do candidato e comprovante de endereço atualizado do responsável.

Confira a lista: https://cutt.ly/ZIJp38v