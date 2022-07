Prefeitura de Carapicuíba realiza Dia “C” de vacinação de crianças e adultos no Parque do Planalto

Data de Publicação: 2 de fevereiro de 2022

Priorizando a vacinação de crianças de 5 a 11 anos, e público geral, a Prefeitura realiza neste sábado (5), o Dia “C” da vacinação na quadra do Parque do Planalto para primeira, segunda e terceira doses, das 8 às 17 horas. Para se vacinar, é necessário apresentar o RG, CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação e comprovante de residência atualizado.

“A ideia é vacinar adultos e crianças, com primeira, segunda e terceira dose, conforme o calendário. Nós já estamos fazendo assim desde o começo. Carapicuíba é exemplo na campanha de vacinação”, ressalta o Secretário de Saúde Diogo Fernandes.

Para evitar filas, é recomendado realizar o pré-cadastro no site Vacina Já: https://www.vacinaja.sp.gov.br/, além de levar as crianças devidamente alimentadas.

Serviço:

Vacinação contra o cornavírus

Sábado (5/2)

8 às 17 horas

Parque do Planalto

Estrada Miguel Ferreira (sem número) – Jardim Planalto