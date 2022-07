Prefeitura de Carapicuíba inaugura escola na Cohab

Data de Publicação: 4 de fevereiro de 2022

Emei Marlene Gallina atenderá 272 crianças sendo 80 em período integral

Por meio da Secretaria de Educação, a Prefeitura de Carapicuíba inaugurou na última terça-feira (4), a EMEI Marlene Gallina Crepaldi, localizada no bairro da Cohab II. A escola faz parte do Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura (CEEAC – BMX), parte do pacote de obras que está previsto para ser entregue ainda neste ano.

A escola conta com salas estruturadas, além de fraldário, lactário, lavanderia, sala de repouso, despensa e uma cozinha equipada para suprir as necessidades alimentares das crianças.

Pré-escola

Estão abertas as inscrições municipais de pré-escola: I e II para crianças de 4 e 5 anos, que poderão ser realizadas durante todo o ano letivo, na Secretaria de Educação, escolas municipais ou pelo site: www.carapicuiba.demandadealunos.com