Prefeitura de Carapicuíba realiza vacinação de crianças no Plaza Shopping

Categoria: Covid

Data de Publicação: 8 de fevereiro de 2022

Ação “Vacikids” contempla crianças entre 5 e 11 anos de idade

Após bater a marca de 15 mil crianças vacinadas contra a covid-19, a Prefeitura realiza a ação “Vacikids” no Plaza Shopping Carapicuíba, nos dias 11 e 12 (sexta e sábado), das 18 às 21 horas. A vacinação de crianças de 5 a 11 anos acontece no piso G5.

Para se vacinar, é necessário que o responsável apresente os devidos documentos da criança: RG, CPF, cartão de vacinação, cartão do SUS e comprovante de residência atualizado.

Vacinação nos polos

A vacina segue normalmente nos demais polos. Todas as UBS e USF de segunda a sexta-feira das 8 às 16 horas (Exceto as USF Natércio – Capriotti, UBS Ariston, UBS Vila Helena e UBS Ana Estela). Além do Polo Parque do Planalto, de segunda a sábado, das 8 às 17 horas.

Para agilizar o atendimento, é recomendado fazer o pré-cadastro no site do Vacina Já: https://www.vacinaja.sp.gov.br/

Serviço

Vacikids

Sexta e sábado (11 e 12/2)

18 às 21 horas

Plaza Shopping Carapicuíba

Estr. Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce