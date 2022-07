Prefeitura de Carapicuíba reforça segurança e adquire novo sistema de monitoramento

Data de Publicação: 9 de fevereiro de 2022

Por meio de parceria firmada pela Prefeitura com o Governo Federal e o Ministério da Justiça, Carapicuíba se tornou a primeira cidade da Região Oeste que tem o sistema Córtex, uma muralha virtual que permite identificar todos os veículos que entram e saem da cidade.

Funciona da seguinte forma: quando um veículo passa em alguma via da cidade que tem câmera de monitoramento, o sistema faz a leitura da placa e, caso o carro ou moto sejam furtados ou roubados, é enviado um sinal para a Guarda Civil Municipal que age o mais rápido possível para tomar as providências necessárias. O sistema também detecta se o proprietário tem problemas com a justiça.

Na última quarta-feira, 2, por exemplo, o sistema identificou a placa de um veículo que passava pela avenida Deputado Emílio Carlos e acusou que o proprietário era procurado pela justiça por homicídio. Então, foi enviado um sinal e os guardas foram até o local, realizaram a abordagem, confirmaram a condição de procurado do proprietário e efetuaram a prisão.

Essa é mais uma melhoria na área da segurança para dar cada vez mais tranquilidade à população.