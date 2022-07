Prefeitura de Carapicuíba realiza mutirão de emprego com mais de 600 vagas

Data de Publicação: 14 de fevereiro de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba segue trabalhando para gerar novas oportunidades de trabalho para a população. Por isso, na quinta-feira, 17, será realizado mais um mutirão de emprego, com vagas específicas para pessoas maiores de 18 anos. Serão mais de 600 vagas em diversas áreas.

Os interessados devem comparecer com o currículo atualizado às 8 horas no PAT Carapicuíba, localizado no Ganha Tempo (dentro do Plaza Shopping), na estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce. As senhas são limitadas.

Esse é o primeiro mutirão realizado em 2022.Vale ressaltar que em 2021 foram realizadas quatro edições e 1.200 candidatos foram aprovados.

Vagas disponíveis:

· Operador de telemarketing

· Auxiliar de limpeza

· Controlador de acesso

· Operador de carga e descarga

· Operador de empilhadeira

· Expedidor de mercadorias

· Encarregado operacional

· Auxiliar de manutenção

· Auxiliar operacional de logística

· Instalador de cabos e redes

· Gerente de supermercado

· Atendente de restaurante

· Sushiman

· Assistente administrativo financeiro

· Assistente de atendimento

· Eletricista

· Atendente de lanchonete PCD (pessoas com deficiência)

· Auxiliar de Produção